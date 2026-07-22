Xbox pagò più dell’intero sviluppo di STALKER 2

Un accordo tra GSC Game World e Microsoft ha portato alla società più denaro di quanto necessario per sviluppare S.T.A.L.K.E.R. 2. Sergiy Grygorovych ha spiegato che i pagamenti ricevuti dall'intesa hanno superato l'intero budget di produzione del gioco. La cifra ricevuta dall'azienda è risultata superiore a quella spesa per lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2.

Sergiy Grygorovych ha rivelato che l’intesa con Microsoft portò a GSC Game World più denaro di quanto fosse stato necessario per realizzare il gioco. L’accordo con Xbox ha fruttato a GSC Game World una cifra superiore all’intero costo di sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. A raccontarlo è il fondatore dello studio, Sergiy Grygorovych, secondo cui il budget del progetto era già stato coperto prima del lancio. L’accordo raggiunto con Microsoft. In un’intervista con il content creator ucraino OLDboi, Grygorovych ha ricostruito la nascita della collaborazione con Microsoft. Stando al suo racconto, l’intesa si chiuse in fretta — nel giro di circa una settimana — dopo l’interesse mostrato da Xbox per il progetto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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How a Pay-to-Win Studio Embarrassed the Entire Industry

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