Xbox Game Pass | Annunciati i giochi di fine luglio 2026

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass tra fine luglio e inizio agosto 2026. Tra i titoli disponibili dal giorno dell’uscita ci sono Halo: Campaign Evolved, Mistfall Hunter, Shift at Midnight e Beast of Reincarnation. La selezione si aggiunge al catalogo già aggiornato, offrendo nuove opzioni ai sottoscrittori del servizio. I giochi saranno disponibili in modo immediato alla loro uscita ufficiale.

Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi destinati a Xbox Game Pass tra la fine di luglio 2026 e i primi giorni di agosto. Il catalogo si arricchirà con diversi titoli disponibili dal giorno dell’uscita, tra cui Halo: Campaign Evolved, Mistfall Hunter, Shift at Midnight e Beast of Reincarnation. L’offerta coinvolgerà Xbox Series XS, PC, Cloud Gaming, console e dispositivi portatili, con disponibilità differenti in base al piano Game Pass Ultimate, Game Pass Premium o PC Game Pass. Xbox Game Pass – Gamerbrain.net Halo: Campaign Evolved arriva il 28 luglio su Game Pass. Il titolo più importante della nuova selezione è Halo: Campaign Evolved, disponibile dal 28 luglio 2026 su Cloud, console, dispositivi portatili e PC per gli abbonati a Game Pass Ultimate e PC Game Pass. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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