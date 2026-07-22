WWE | Myles Borne mette in palio il titolo Nordamericano per una chance ai titoli di coppia

Durante l’ultima puntata di NXT, Myles Borne ha annunciato di essere disposto a mettere in palio il suo titolo Nordamericano. L’obiettivo è ottenere, con Tavion Heights, una chance per i titoli di coppia degli NXT Tag Team Championship. Borne ha fatto questa proposta pubblicamente, indicando la volontà di sacrificare il suo attuale campionato per ottenere una nuova opportunità di titolo in coppia.

Myles Borne si è detto disposto a mettere in palio il suo NXT North American Championship pur di conquistare, insieme a Tavion Heights, un’opportunità per gli NXT Tag Team Championship durante l’ultima puntata di NXT. Borne detiene il titolo Nordamericano dallo scorso febbraio, quando sconfisse Ethan Page. Da allora ha già difeso con successo la cintura cinque volte. L’ultima difesa è arrivata a Great American Bash, dove ha avuto la meglio proprio sul suo ex compagno della No Quarter Catch Crew, Tavion Heights, che continua ancora a inseguire il suo primo titolo in WWE. Myles Borne è pronto a tutto. Con l’obiettivo di aiutare Heights a... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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