WWE | Kendal Grey e Lola Vice si affronteranno in un NXT Underground Match valido per il titolo

Kendal Grey e Lola Vice si affronteranno in un NXT Underground Match valido per il titolo. La scorsa settimana, Lola Vice ha ottenuto il diritto di sfidare Grey nuovamente per l’NXT Women’s Championship. Questa settimana, Vice ha aggiunto una stipulazione speciale all’incontro, aumentando così la posta in gioco.

Dopo aver conquistato la possibilità di sfidare nuovamente Kendal Grey per l’ NXT Women’s Championship la scorsa settimana, Lola Vice ha alzato ulteriormente la posta durante l’episodio di questa settimana di NXT, aggiungendo una stipulazione speciale al loro prossimo incontro. Vice ha infatti lanciato la sfida per un NXT Underground Match, proposta che la campionessa Kendal Grey ha accettato senza esitazione. L’ex lottatrice di MMA ha inoltre concesso a Grey un’ulteriore settimana per prepararsi, fissando così il match tra due settimane, nell’episodio di NXT del 4 agosto. It looks like @lolavicewwe and @kendalgreywwe are headed UNDERGROUND!! pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Lola Vice challenges Kendal Grey to an NXT Underground Match: NXT highlights, July 21, 2026

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