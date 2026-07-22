WWE | Esiste davvero la maledizione della Vision?

Notizia in breve

Dopo WrestleMania 41, i membri della Vision hanno subito numerosi infortuni e problemi fisici. Alcuni si sono aggravati nel tempo, altri sono stati acuti e improvvisi. Le assenze prolungate e le cancellazioni di match si sono moltiplicate, creando una serie di episodi che hanno coinvolto direttamente i componenti del gruppo. La sequenza di eventi ha portato a speculazioni sulla presenza di una presunta maledizione.