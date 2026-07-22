WWE | Esiste davvero la maledizione della Vision?
Dopo WrestleMania 41, i membri della Vision hanno subito numerosi infortuni e problemi fisici. Alcuni si sono aggravati nel tempo, altri sono stati acuti e improvvisi. Le assenze prolungate e le cancellazioni di match si sono moltiplicate, creando una serie di episodi che hanno coinvolto direttamente i componenti del gruppo. La sequenza di eventi ha portato a speculazioni sulla presenza di una presunta maledizione.
Da quando si è formata ufficialmente dopo WrestleMania 41 le vicissitudini che si sono susseguite all’interno della Vision e sui suoi componenti hanno tenuto banco più di molte altre cose, tanto da portare a sviluppare un pensiero: ma la Vision è davvero maledetta? Tutti gli infortuni della Vision. In effetti, da che Seth Rollins simulò un infortunio che si rivelò poi costruito a tavolino ed incassò la valigetta del Money in the Bank su CM Punk, è accaduto veramente di tutto: prima lo stesso Seth Rollins si infortunò alla spalla – infortunio tanto importante da costringere The Visionary a ricorrere ad un intervento chirurgico – durante un Coast to Coast su Cody Rhodes a Crown Jewel 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
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Jim Ross non usa mezzi termini. Secondo la leggenda del wrestling, oggi la WWE non ha una superstar davvero incandescente e manca anche un grande heel capace di creare nuove stelle. facebook
Ve la state prendendo con @Fil_Biafora accusandolo di essersi inventato la trattativa Greenwood per fare hype e prendere per il culo i tifosi Se pensate davvero che per la Roma Greenwood non era l'obiettivo n1 siete dei farfalloni Non ve lo meritate un giorna x.com