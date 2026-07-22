WWE | Esiste davvero la maledizione della Vision?

Da zonawrestling.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo WrestleMania 41, i membri della Vision hanno subito numerosi infortuni e problemi fisici. Alcuni si sono aggravati nel tempo, altri sono stati acuti e improvvisi. Le assenze prolungate e le cancellazioni di match si sono moltiplicate, creando una serie di episodi che hanno coinvolto direttamente i componenti del gruppo. La sequenza di eventi ha portato a speculazioni sulla presenza di una presunta maledizione.

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Da quando si è formata ufficialmente dopo WrestleMania 41 le vicissitudini che si sono susseguite all’interno della Vision e sui suoi componenti hanno tenuto banco più di molte altre cose, tanto da portare a sviluppare un pensiero: ma la Vision è davvero maledetta? Tutti gli infortuni della Vision. In effetti, da che Seth Rollins simulò un infortunio che si rivelò poi costruito a tavolino ed incassò la valigetta del Money in the Bank su CM Punk, è accaduto veramente di tutto: prima lo stesso Seth Rollins si infortunò alla spalla – infortunio tanto importante da costringere The Visionary a ricorrere ad un intervento chirurgico – durante un Coast to Coast su Cody Rhodes a Crown Jewel 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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