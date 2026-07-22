La Juventus ha stabilito un tetto di sei milioni di euro all’anno per il nuovo contratto di Vlahovic, con un bonus alla firma tra i 4 e i 5 milioni. Dopo la scadenza del contratto a giugno, il giocatore potrebbe tornare in squadra. Tuttavia, le richieste di ingaggio più alte di alcune squadre hanno limitato gli interessi sul mercato. Diverse squadre hanno contattato il giocatore, ma senza esiti concreti.

Dopo un contratto scaduto il 30 giugno con la Juventus, Dusan Vlahovic potrebbe far ritorno in bianconero. Diverse squadre lo hanno sondato a parametro zero, ma le sue richieste d’ingaggio hanno poi frenato i sondaggi. Come riportato da La Stampa, però, l’attaccante dovrà sottostare alla proposta di Carnevali. La proposta di Carnevali per Vlahovic alla Juventus. Il quotidiano scrive nell’edizione odierna: Tocca ora a Dusan Vlahovic fare la propria mossa. Dichiarazioni, battute e silenzi stanno accompagnando una trattativa che è ripartita e che ha visto Giovanni Carnevali mettere in chiaro le condizioni della Juve che Vlahovic deve essere disposto ad accettare: ingaggio non superiore ai 6 milioni, bonus alla firma di massimo 4-5 milioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Vlahovic, la Juventus mette i paletti: ingaggio di massimo 6 milioni, bonus alla firma di 4-5 milioni

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Dusan Vlahovic-Juventus: i retroscena sulla rottura e le tensioni nello spogliatoio.

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