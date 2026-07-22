Il Comune di Avellino ha revocato l’annullamento di un project financing relativo ai parcheggi e alla mobilità smart. La decisione è stata presa tramite una determinazione dirigenziale pubblicata oggi dal Settore Lavori Pubblici. La revoca riguarda un atto precedente, la determina n., e si inserisce in una vicenda giudiziaria complessa che coinvolge questioni di competenza. La questione riguarda aspetti tecnici e legali del progetto di mobilità del Comune.

Tempo di lettura: 2 minuti Nuovo capitolo nella complessa vicenda del project financing per il sistema della mobilità smart del Comune di Avellino. Con una determinazione dirigenziale pubblicata oggi, il dirigente del Settore Lavori Pubblici, Luigi Angelo Maria Cicales e, ha disposto l’annullamento d’ufficio della determina n. 774 del 9 aprile 2026, con la quale era stato revocato in autotutela il precedente provvedimento relativo al progetto di finanza che l’amministrazione dell’ex sindaco Gianluca Festa a veva affidato alla società catanese Telereading S.r.l. Il provvedimento motiva la decisione con un vizio di competenza. Secondo quanto... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Vizio di competenza”, revocato l’annullamento del project sui parcheggi

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