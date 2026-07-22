Via libera alla legge che riconosce gli oratori
Il Senato ha approvato definitivamente una legge che riconosce per la prima volta nel sistema italiano il ruolo educativo di oratori, centri estivi e associazioni. La normativa riguarda l’educazione non formale, includendo queste realtà tra le figure riconosciute ufficialmente. La legge mira a valorizzare queste strutture come parte integrante del percorso educativo, stabilendo un quadro normativo che le tutela e le sostiene. Ora il testo passa alla fase di attuazione e regolamentazione.
L’aula del Senato ha dato il via libera definitivo alla proposta di legge sull’educazione non formale, che riconosce per la prima volta nell’ordinamento italiano il ruolo educativo di centri estivi, oratori e realtà associative. Servizio di Elena Seno TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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