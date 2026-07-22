venture forum 2026 roma si candida come hub del venture capital nel mediterraneo

Mercoledì 22 luglio 2026 si è svolta la quinta edizione del Rome Venture Forum, evento dedicato al venture capital e all’innovazione promosso da Roma Startup con il supporto di Sace, agenzia di credito all’export. L’appuntamento ha riunito operatori del settore e investitori, con l’obiettivo di consolidare Roma come centro del venture capital nel Mediterraneo. La manifestazione si è concentrata su incontri e presentazioni di startup e progetti innovativi, rafforzando il ruolo della capitale come hub dell’ecosistema di investimento.

Si è tenuta mercoledì 22 luglio 2026 la quinta edizione del Rome Venture Forum, l’appuntamento dedicato al venture business e all’economia dell’innovazione promosso da Roma Startup in collaborazione con Sace, l’export credit agency italiana. L’evento ha riunito alcuni tra i principali investitori privati e istituzionali italiani ed europei della filiera dell’innovazione, rappresentanti di fondi di venture capital, grandi imprese e partner dell’ecosistema startup, in un confronto sullo stato del mercato nel 2026 e sul ruolo di Roma come piattaforma di attrazione per capitali e talenti, anche in una prospettiva mediterranea. Carnovale: «Polo a Roma per cogliere le opportunità del Mediterraneo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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