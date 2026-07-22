Roberto Vannacci ha chiesto al centro-destra di definire chiaramente i punti politici su cui intende basare il proprio sostegno. Ha anche rivolto un monito riguardo alla questione ucraina. Le sue richieste puntano a chiarire le posizioni del governo e a evitare ambiguità. La sua posizione potrebbe creare tensioni all’interno dell’attuale maggioranza politica.

Roberto Vannacci apre al centro-destra chiedendo dei punti precisi da mettere nero su bianco. Con un monito anche sull’Ucraina. Roberto Vannacci rischia di diventare una spina nel fianco del Governo Meloni. Agita le folle e l’elettorato di Lega e Fratelli d’Italia su temi a loro tanto cari. E che chi si trova al governo, e deve rispondere a determinati desiderata, non può soddisfare. Di qui può erodere voti su voti ai partiti di Meloni e Salvini. Se la prima, da quando è al governo, fino ad oggi ha retto a tutte le tornate elettorali, perfino migliorando le performance, oggi rischia di vedere il vento cambiare direzione e andargli contro anziché spingerla. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Vannacci apre alla Meloni: ecco su quali punti

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Vannacci è un problema per Meloni.

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