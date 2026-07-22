Vandali hanno danneggiato il cimitero di San Martino, provocando il crollo di alcune mura. Sono stati segnalati atti di vandalismo nel piccolo camposanto situato fuori dall’abitato di San Casciano. Non ci sono state conseguenze per le persone, ma sono stati registrati danni strutturali all’area. La polizia sta indagando sugli episodi.

Non c’è più rispetto nemmeno per chi riposa nel piccolo camposanto di San Martino appena fuori dell’abitato di San Casciano. L’ultimo "dispetto" è toccato a un defunto al quale una signora aveva portato sulla tomba un piccolo vaso in terracotta che conteneva una piantina di ulivo, pianta preferita dell’uomo quando era in vita, simbolo della sua terra natia. Ebbene sono passati pochi giorni e quando la signora è tornata di nuovo a fargli visita, ha trovato solo la nuda terra. Inutile cercare nel piccolo quadrato se qualcuno si era appropriato del vaso. Era sparito. Purtroppo non è il solo caso, in altre occasioni da altre tombe sono venuti a mancare fiori freschi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vandali in azione e mura crollate. Il cimitero di San Martino senza pace

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