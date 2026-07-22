V Park nuova tegola sulla tribuna La numerazione posti è un rebus

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La numerazione dei posti sulla tribuna di V Park resta problematica, con i numeri che risultano difficili da interpretare. La questione è stata sollevata ancora una volta, dopo le critiche già espresse durante una conferenza stampa di un mese fa. L'ufficio incaricato dei lavori pubblici ha continuato a ricevere segnalazioni sulla confusione creata dalla numerazione, definita ironicamente come “l’ufficio delle complicazioni” dal patron vissino.

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"L’ufficio delle complicazioni", nome dato dal patron vissino Mauro Bosco nella conferenza stampa di un mese fa alla Commissione di vigilanza sui lavori pubblici, ha colpito ancora. Dopo il controllo eseguito nella scorsa settimana alla tribuna del V Park, già agibile prima dell’arrivo della società biancorossa ma ora considerata non più a norma per ospitare le partite del settore giovanile, la commissione di vigilanza ha imposto nuove condizioni per aprire al pubblico la tribuna. La più importante è la numerazione dei posti. Su richiesta della società vissina su come numerarli non è però più seguita alcuna risposta. In questi ultimi mesi, per oltre dieci volte, la commissione ha aggiunto nuove condizioni da rispettare per rendere agibile la tribuna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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