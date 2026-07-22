Uomini e Donne Teresanna Pugliese cambia vita | l’annuncio inaspettato sul nuovo lavoro

Teresanna Pugliese ha annunciato di aver cambiato lavoro. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla nuova occupazione o sui motivi della scelta. La sua decisione è stata comunicata attraverso i social media, senza ulteriori spiegazioni. La notizia ha suscitato interesse tra i follower, ma non ci sono altre informazioni pubblicate in merito.

Uomini e Donne torna al centro dell’attenzione grazie a Teresanna Pugliese, che ha deciso di raccontare un importante cambiamento della sua vita. L’ex tronista ha infatti spiegato i motivi del suo allontanamento dai social e ha parlato di un nuovo percorso lavorativo che sta portando avanti lontano dai riflettori, sorprendendo i fan che la seguono fin dai tempi del programma. Il percorso di Tersanna a Uomini e Donne. Teresanna Pugliese è uno dei volti più iconici di Uomini e Donne. Il pubblico l’ha conosciuta nel 2009 come corteggiatrice, per poi rivederla nel ruolo di tronista e successivamente ancora nel 2011, quando è tornata come corteggiatrice di Francesco Monte, che in passato non l’aveva scelta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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