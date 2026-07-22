Teresanna Pugliese ha annunciato di aver cambiato lavoro. La donna, nota per la sua partecipazione al programma televisivo, ha condiviso sui social media di aver intrapreso una nuova carriera. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla nuova attività o sui motivi della scelta. L’annuncio ha suscitato reazioni tra i follower, ma non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali o ulteriori informazioni sul progetto.

Uomini e Donne torna al centro dell’attenzione grazie a Teresanna Pugliese, che ha deciso di raccontare un importante cambiamento della sua vita. L’ex tronista ha infatti spiegato i motivi del suo allontanamento dai social e ha parlato di un nuovo percorso lavorativo che sta portando avanti lontano dai riflettori, sorprendendo i fan che la seguono fin dai tempi del programma. Il percorso di Tersanna a Uomini e Donne. Teresanna Pugliese è uno dei volti più iconici di Uomini e Donne. Il pubblico l’ha conosciuta nel 2009 come corteggiatrice, per poi rivederla nel ruolo di tronista e successivamente ancora nel 2011, quando è tornata come corteggiatrice di Francesco Monte, che in passato non l’aveva scelta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Segui gli aggiornamenti su Uomini e Donne.

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Teresanna Pugliese cambia vita: l’annuncio inaspettato sul nuovo lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “L’ho fatto in segreto”. Teresanna Pugliese, l’annuncio inaspettato

Temi più discussi: Teresanna Pugliese e la confessione sul lavoro da influencer: Lo vedevo come un obbligo; Teresanna Pugliese cambia lavoro: Oggi organizzo eventi, fare l’influencer mi rendeva schiava dell’algoritmo; Teresanna Pugliese, nuova vita: Non faccio più l’influencer, cambio lavoro | Uomini e Donne? Per anni…; Teresanna Pugliese, le parole dell’ex volto di Uomini e Donne.

Teresanna Pugliese, le parole dell’ex volto di Uomini e Donne angolodellenotizie.com/2026/07/22/ter… #TeresannaPugliese #UominieDonne x.com

Teresanna Pugliese cambia lavoro: oggi organizza eventi e lascia i socialTeresanna Pugliese ha raccontato a Fanpage.it la scelta di ridimensionare la sua attività da influencer per dedicarsi all’organizzazione di eventi, un lavoro che porta ... bigodino.it

Teresanna Pugliese, addio al lavoro da influencer: Ero schiava dell’algoritmo, mi provocava un’ansia costanteTeresanna Pugliese vuota il sacco a Fanpage: addio ai social per un lavoro segreto. Il dramma della gravidanza e la pillola abortiva evitata. mondotv24.it