Un ex volto di Uomini e Donne ha annunciato di aver subito un incidente grave. Dopo giorni di silenzio, ha aggiornato i follower sulle sue condizioni, spiegando di aver vissuto momenti difficili e di aver ricevuto cure mediche. La dinamica dell’incidente non è stata specificata. Attualmente, non sono disponibili dettagli sul suo stato di salute.

I fan di Uomini e Donne purtroppo devono apprendere una triste notizia che riguarda Andrea Dal Corso. L’ex volto del programma ha infatti condiviso sui social un aggiornamento sulle sue condizioni dopo giorni di silenzio, spiegando di aver vissuto momenti difficili a causa di un incidente che lo ha costretto anche a ricorrere alle cure mediche. Uomini e Donne news: l’incidente raccontato sui social da Andrea. A rompere il silenzio è stato lo stesso Andrea Dal Corso, che nelle sue Instagram Stories ha raccontato quanto accaduto. Dopo una settimana di assenza dai social, l’ex protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto dall’ospedale, mostrando alcune ferite e le condizioni del suo braccio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Segui gli aggiornamenti su Uomini e Donne.

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, grave incidente per Andrea Dal Corso: dinamica e come sta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GRAVE INCIDENTE PER ANDREA DEL CORSO E TERESA LANGELLA: LE CONDIZIONI DELLA COPPIA DI UOMINI E DONNE

Notizie e thread social correlati

Uomini e Donne: parla Teresa Langella dopo il grave incidente con Andrea Dal CorsoTeresa Langella ha pubblicato un messaggio sui social dopo l’incidente che ha coinvolto il marito, Andrea Dal Corso.

Temi più discussi: Paura per Andrea Dal Corso: Ha subito un grave incidente, uno schianto frontale inevitabile. Giorni di choc profondo, entrambe le braccia ingessate. Il racconto dall'ospedale e il messaggio di Teresa Langella; Uomini e donne, pauroso incidente per Andrea Dal Corso: rotte entrambe le braccia; Teresa Langella e Andrea Dal Corso, grave incidente stradale per la coppia; Schianto mortale a Carbonera, aperta un'indagine per omicidio stradale.

EMERGONO NUOVI DETTAGLI DEL GRAVE INCIDENTE CHE HA COINVOLTO ANDREA DAL CORSO. Nello scontro con l'ex volto di Uomini e Donne è morta una donna di 83anni. L'ipotesi del malore #incidente #uominiedonne #Treviso #Carbonera x.com

Grave incidente stradale per Andrea Dal Corso: le sue parole e quelle di Teresa Langella reddit

Incidente mortale a Carbonera: coinvolto l'ex volto di Uomini e Donne Andrea Dal CorsoAndrea Dal Corso, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è stato coinvolto in un grave incidente stradale a Carbonera. Una donna di 83 anni ha perso la vita. notizie.it

Andrea Dal Corso coinvolto in un grave incidente stradale: come sta l'ex volto di Uomini e Donne. La moglie Teresa Langella: Giorni di shock profondoAndrea Dal Corso è stato coinvolto in un gravissimo incidente stradale avvenuto circa una settimana fa. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha mostrato ai fan i segni sul corpo, ... leggo.it