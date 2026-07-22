Uomini e Donne continua ad essere uno degli appuntamenti più attesi del palinsesto Mediaset. Su Canale 5 infatti, la puntata inedita del dating show condotto da Maria De Filippi va in onda dal lunedì al venerdì. Ad appassionare i telespettatori anche oggi, sono stati Trono Over e Trono Classico, che con i loro protagonisti regalano aggiornamenti e sviluppi sulle vicende amorose. Per chi non ha avuto l’opportunità di seguire la puntata trasmessa come di consueto alle 14.45, resta comunque la possibilità di vederla in replica sfruttando diverse modalità, tutte elencate di seguito. In questo modo il pubblico potrà rimanere aggiornato e non perdere le ultime novità. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Segui gli aggiornamenti su Uomini e Donne.

© Tutto.tv - Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Uomini e Donne, Trono Over - La scelta di Tiziana e Mauro

Temi più discussi: Fagioli per gli uomini e broccoli per le donne: ecco le verdure per la salute del cuore; Vieni a conoscere i partecipanti al Red Bull District Ride 2026; Incontinenza, disturbi alle vie urinarie e risvegli notturni, come prevenirli: ecco le cure mini-invasive; Padel ai Giochi del Mediterraneo 2026, i convocati dell'Italia.

Ecco la nuova giunta comuna le di Trani: ci saranno cinque uomini e quattro donne x.com

Uomini e Donne, Elisa Leonardi rompe il silenzio sulla presunta crisi con Ciro SolimenoCiro Solimeno a cena con Alessia Antonetti, Elisa Leonardi smentisce la crisi con l'ex tronista di Uomini e Donne. msn.com

(prima lettura) Ho finito di leggere Lord of Chaos. Ecco le mie impressioni sul sesto volume reddit

Terremoto a Uomini e Donne, Ciro Solimeno pizzicato a cena con la corteggiatrice Alessia, ecco le fotoCiro Solimeno avvistato a Roma a cena con la sua ex corteggiatrice Alessia Antonetti. Fan sotto shock: aria di tradimento per Elisa Leonardi? mondotv24.it