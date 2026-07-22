La Casa Fiorita di Piandelagotti, chiamata anche “La casa più fiorita d’Italia”, ha accolto quest’estate migliaia di visitatori. La residenza di Elena e Claudio Caselli è decorata con un milione di fiori, attirando un numero crescente di passanti. L’afflusso di pubblico conferma il riconoscimento ottenuto lo scorso anno dal marchio nazionale Comune Fiorito. La visita alla casa si inserisce tra le mete più gettonate della regione, grazie alla sua esposizione floreale.

Sempre più visitatori alla Casa Fiorita di Piandelagotti che anche questa estate continua ad attirare migliaia di passanti, rendendo onore al titolo di ‘La casa più fiorita d’Italia’ assegnatole lo scorso anno dal marchio nazionale Comune Fiorito. Un giusto riconoscimento ad Elena e Claudio Caselli che da alcuni anni rendono indimenticabile la vista della loro abitazione adornata da un milione di fiori, rendendo ancor più attrattivo tutto il paese di Piandelagotti (video Facebook Elena Vulpe Pilipenco Gulivati). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un milione di fiori nella casa di Elena e Claudio Caselli a Piendelagotti

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