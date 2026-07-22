L’Italia ha riconosciuto il difensore come un campione dopo averlo acquistato da un club di medio livello, nonostante le critiche iniziali. La Juventus ha investito in lui, anche se il trasferimento è stato inizialmente visto con scetticismo. Il giocatore ha poi dimostrato di essere tra i più affidabili nel suo ruolo, contribuendo alle prestazioni della squadra. La decisione di portarlo in Italia ha segnato un punto di svolta nella sua carriera.

Chissà come e dove sarebbe la Juventus di oggi se accanto a tutti i nomi scritti nel famoso pizzino di Fabio Paratici - ritrovato ormai sei anni e mezzo fa al termine di una cena nel quartiere Brera di Milano - fosse stata aggiunta la spunta verde dell'affare fatto. "Chiesa, 50. Milinkovic, 40. Zaniolo, 40. Tonali, 20. Romero, 20. Szoboszlai, prestito più 10. Demiral, 7". Sulla lista della spesa di quello che all'epoca rappresentava il direttore sportivo del club bianconero erano scritti nomi importanti, che a distanza di anni (pensando soprattutto a Tonali, Szoboszlai e proprio Romero) si sono confermati star del calcio europeo e mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - "Un cattivo con cui la Juve ha sbagliato...": così l'Italia ha fatto di Romero un campione

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FIGLIODIEGO HA TAGLIATO I CAPELLI LLE BULLE DELLA 3 A , PERCHE' HANNO PRESO IN GIRO E SPINTO CHIARA

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