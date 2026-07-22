Notizia in breve

Nel calciomercato estivo, la sessione più intensa dell’anno, sono arrivate nuove notizie. La redazione di Calcio News24 aggiorna costantemente tutte le novità, ora dopo ora. Le trattative più importanti sono in corso e le società annunciano acquisti e cessioni. I tifosi seguono attentamente ogni movimento, mentre le squadre si preparano a rinforzare le rose per la prossima stagione.