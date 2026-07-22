Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

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Un giocatore è stato sospeso per sei mesi dopo aver fallito un test antidoping. La decisione è stata comunicata oggi, dopo che le analisi hanno confermato la presenza di sostanze proibite nel suo campione. La sanzione si applica immediatamente e vieta all’atleta di partecipare a qualsiasi competizione ufficiale fino alla fine del periodo di sospensione. La società ha confermato di aver preso atto della decisione e di rispettare il procedimento legale.
Tutte le ultime notizie Calcio Estero, le più importanti del giorno aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24. Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, e gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale, FIFA e UEFA. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24. Ultime notizie Calcio Estero – 22 luglio. 12:00 – Platini-Infantino, battaglia legale aperta: la rielezione FIFA ora fa meno tranquillo il presidente 11:00 – Rodri Real Madrid, Mourinho spinge Florentino Perez: accordo sempre più vicino Ultime notizie Calcio Estero – 21 luglio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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