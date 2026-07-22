Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Notizia in breve

Un giocatore è stato sospeso per sei mesi dopo aver fallito un test antidoping. La decisione è stata comunicata oggi, dopo che le analisi hanno confermato la presenza di sostanze proibite nel suo campione. La sanzione si applica immediatamente e vieta all’atleta di partecipare a qualsiasi competizione ufficiale fino alla fine del periodo di sospensione. La società ha confermato di aver preso atto della decisione e di rispettare il procedimento legale.