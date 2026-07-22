"Era un progetto al quale stavo lavorando da tempo. Sono contentissimo, e a breve dovrei iniziare anche con i gelati". Edoardo Gori ha così commentato l’apertura di " Ughissimo ", il locale che ha aperto nei giorni scorsi a Bayonne. L’ex-capitano della Nazionale italiana di rugby si è ritirato due anni fa ed aveva espresso la volontà di gettarsi a capofitto in un’avventura imprenditoriale al di fuori dello sport. E quel che poteva sembrare un’idea eccentrica, ha così preso corpo: già nei mesi scorsi, del resto, l’ex-mediano di mischia classe 1990 ha frequentato una serie di corsi ed il suo percorso di "apprendistato" lo aveva portato per qualche settimana anche a tornare a Prato, presso la Gelateria Anisare di viale della Repubblica, per imparare il mestiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Ughissimo" a Bayonne. Gori super imprenditore

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