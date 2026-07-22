La tennista italiana Tyra Grant ha annunciato il forfait all'ultimo minuto dal Palermo Ladies Open 2026, torneo WTA 125 in corso sui campi in terra battuta. Grant, numero tre del seeding, si è ritirata poche ore prima della sua partita di debutto. La motivazione ufficiale non è stata comunicata. La sua assenza rappresenta un colpo di scena per l'organizzazione e i tifosi presenti al torneo.

Palermo (Italpress) – Un colpo di scena attende i fan dei “Palermo Ladies Open 2026”. La tennista azzurra Tyra Grant, testa di serie numero 3 del torneo WTA 125 che si svolge sui campi in terra battuta del Country Time Club, è costretta al forfait a poche ore dal suo debutto. Dopo l’allenamento di ieri mattina, un infortunio al collo ha impedito alla Grant di scendere in campo per affrontare la connazionale Noemi Basiletti. Al suo posto, entra nel tabellone la cipriota Raluka Serban, numero 324 del ranking internazionale, che precedente aveva perso nel secondo turno delle qualificazioni contro l’ungherese Amarissa Toth. L’incontro tra Noemi Basiletti e Raluka Serban è programmato per le 17 sul Campo Centrale del club palermitano. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Tyra Grant rinuncia all’ultimo minuto al Palermo Ladies Open: ecco cosa è successo.

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