Treviglio la Bcc intitola l' auditorium a Gianfranco Bonacina

Lunedì 27 luglio, la Bcc di Carate e Treviglio intitolerà l’auditorium della sede di Treviglio a Gianfranco Bonacina, storico presidente della Cassa rurale recentemente scomparso. Bonacina è considerato una figura simbolo del credito cooperativo e ha avuto un ruolo importante nella storia economica e sociale della città. L’evento è dedicato a ricordare il suo contributo e il suo impegno nel settore.

Un omaggio a una figura simbolo del credito cooperativo e tra i protagonisti della storia economica e sociale di Treviglio. Lunedì 27 luglio la Bcc Carate e Treviglio intitolerà l'auditorium della sede trevigliese a Gianfranco Bonacina, storico presidente della Cassa rurale recentemente scomparso. La cerimonia si terrà alle 19.30 nell'auditorium delle ex Canossiane di via Carlo Carcano 15. Un momento di memoria e riconoscenza con cui la banca vuole rendere omaggio a chi ha guidato l'istituto in una stagione di straordinaria crescita, facendone un punto di riferimento per l'intero territorio. Bonacina, scomparso a novembre a 83 anni, aveva dedicato gran parte della propria vita alla Cassa rurale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

AI e inclusione: Aulab, BCC Ostuni e Federazione BCC firmano il percorso gratuito per il Villaggio SOSAulab, BCC Ostuni e la Federazione BCC hanno firmato un accordo per un percorso gratuito dedicato ai giovani presso il Villaggio SOS.

Treviglio, taglio del nastro per il Vintage Roots Festival: Treviglio si veste di musica e atmosfera retròVenerdì 26 giugno si è svolto il taglio del nastro della prima edizione del Vintage Roots Festival in piazza 25 Aprile a Treviglio.

Treviglio, la Bcc intitola l'auditorium a Gianfranco BonacinaStorico presidente della Cassa rurale, guidò la crescita dell'istituto e fu tra i promotori della sede dell'Università di Bergamo in città ... bergamo.corriere.it

Bcc Carate Treviglio: utile a 58 milioniPer la prima volta dalla fusione del giugno scorso, i soci della Bcc Carate e Treviglio si sono ritrovati domenica mattina (26 aprile) sotto lo stesso tetto per discutere il bilancio 2025. Nel ... ecodibergamo.it