Un tentato furto di cavi in rame sulla linea Alta Velocità tra Chiusi e Orvieto ha causato ritardi e variazioni di percorso questa mattina. La circolazione ferroviaria è stata temporaneamente sospesa per consentire interventi di riparazione e controlli, con ripercussioni sui tempi di viaggio e sulla regolarità dei treni. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a eventuali feriti o danni strutturali. La situazione si è normalizzata nel corso della giornata.

Chiusi (Siena), 22 luglio 2026 – Ancora una mattinata difficile per i pendolari e i viaggiatori della linea Alta Velocità. La causa dei disagi registrati nelle prime ore di oggi, mercoledì 22 luglio, è stata un tentato furto di cavi in rame lungo la tratta compresa tra Chiusi e Orvieto. I primi problemi sono emersi intorno alle 05, quando Trenitalia ha segnalato rallentamenti sulla linea Av Roma-Firenze per “verifiche tecniche” alla rete elettrica. Circa un’ora dopo, accertata la matrice del guasto legata al tentato furto dei cavi in rame, è arrivata la conferma ufficiale del danno all’infrastruttura. Per consentire l’intervento dei tecnici, i treni Alta Velocità e Intercity sono stati deviati sulla linea convenzionale nel tratto interessato, accumulando ritardi medi tra i 30 e i 40 minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Treni, tentato furto di rame sulla linea Alta Velocità: ritardi e variazioni di percorso

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TG Prealpina 25/06/2026 | Tentato furto di rame, treni nel caos

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