Tregua breve l’anticiclone rimonta

L’anticiclone africano sta perdendo temporaneamente quota a causa di aria artica proveniente dalla Scandinavia. Per la prossima settimana si prevede una rimonta dell’anticiclone, che porterà un aumento delle temperature e condizioni di stabilità. La tregua di breve durata potrebbe essere seguita da nuovi cambiamenti atmosferici nelle settimane successive.

L’anticiclone africano starebbe concedendo una tregua piuttosto breve, incalzato da aria artica proveniente dalla Scandinavia. Per la prossima settimana è prevista infatti una progressiva rimonta dell’anticiclone. Secondo gli esperti di “ilmeteo.it”, giorno dopo giorno, farà aumentare la sensazione di caldo e afa un po’ su tutte le nostre regioni. Anticiclone, breve tregua con temporali. La prossima settimana si aprirà Lunedì 27 Luglio con residui rovesci temporaleschi, possibili soprattutto lungo i settori adriatici e sull’arco alpino. Ci potrebbe essere qualche temporale sulle nostre montagne anche nel corso di Martedì 28 e Mercoledì 29 Luglio, per via di un temporaneo cedimento pressorio in quota. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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