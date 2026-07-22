Tre atleti provenienti da Reggio Emilia sono stati selezionati per rappresentare l’Italia ai campionati mondiali under 20 di atletica, che si terranno a Eugene, negli Stati Uniti, dal 5 al 9 agosto. I convocati sono Canovi, Casoni e Ferrari. Su un totale di 64 atleti italiani, quelli di Reggio Emilia sono i soli a partecipare.

L’atletica reggiana è viva e su 64 atleti convocati in azzurro per i campionati del mondo under 20 in programma a Eugene (Usa) dal 5 al 9 agosto, tre sono gli atleti di casa nostra. Si tratta di Sofia Ferrari della Corradini Rubiera, di Viola Canovi della Fratellanza Modena e di Alessandro Casoni delle Fiamme Azzurre-Corradini Rubiera. Una curiosità, tutti e tre hanno iniziato in una terza società, l’Atletica Reggio, per poi passare alla Corradini e infine Casoni al gruppo militare della Polizia Penitenziaria. Partiamo dalla più giovane, Viola Canovi, nata il 2352008, primo anno junior: di Quattro Castella, si è poi trasferita a Modena ed è allenata dalla rubierese Loredana Riccardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Tre reggiani ai mondiali Under 20. Canovi, Casoni e Ferrari in azzurro

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