Nel Consiglio regionale della Campania si sono scontrati i rappresentanti del centrodestra e della maggioranza sul tema dei trasporti pubblici. Il centrodestra ha criticato le scelte dell’amministrazione, mentre il presidente della regione ha annunciato una svolta per l’azienda di trasporto pubblico locale. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e sui finanziamenti per migliorare il servizio. Nessun dettaglio sui piani specifici o sui tempi di attuazione è stato fornito durante il dibattito.

Tempo di lettura: 2 minuti Il trasporto pubblico locale torna al centro del dibattito politico in Consiglio regionale della Campania. Nel corso della seduta monotematica richiesta dai gruppi del centrodestra, maggioranza e opposizione si sono confrontate sullo stato della mobilità regionale, tra critiche ai disservizi, proposte per il rilancio e il tema della nuova gestione di EAV. Ad aprire il confronto è stato il capo dell’opposizione Gennaro Sangiuliano, che ha parlato di un sistema che da anni non garantisce pienamente il diritto alla mobilità, definendo però «un segnale di discontinuità» la nomina di Pietro Diamantini alla guida di EAV.... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Trasporti in Campania, scontro in Consiglio regionale: il centrodestra attacca, Fico rilancia sulla svolta EAV

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