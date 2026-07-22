Sei persone sono state arrestate in un'operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Catania, che ha sequestrato beni per circa 700 mila euro. L’indagine riguarda un traffico internazionale di droga tra Catania e Malta. L’attività investigativa ha portato alla scoperta di un traffico di sostanze stupefacenti che coinvolge più soggetti e ha portato al sequestro di beni di valore significativo. La procura ha condotto ulteriori accertamenti sull’operato degli arrestati.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nuova operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Catania. Nuovo sviluppo nell’inchiesta sul traffico internazionale di sostanze stupefacenti coordinata dalla Procura distrettuale della Repubblica di Catania. I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone, indagate, a vario titolo, per produzione, traffico e detenzione illecita di droga. L’operazione rappresenta un ulteriore capitolo dell’indagine che, lo scorso 12 giugno, aveva già portato all’arresto di 15 persone con accuse legate al traffico di stupefacenti, alla detenzione di armi e all’agevolazione di associazioni mafiose riconducibili ai clan Cappello-Bonaccorsi di Catania e Santa Panagia di Siracusa. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Catania.

© Dayitalianews.com - Traffico internazionale di droga tra Catania e Malta: sei arresti e beni sequestrati per 700 mila euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Traffico internazionale di droga tra Sicilia e Malta: sei nuovi arresti, 28 indagati

Notizie e thread social correlati

Traffico internazionale di droga da Catania a Malta, 15 arresti e sequestri per circa 700 mila euroUn'operazione antimafia e antidroga condotta dai finanzieri di Catania ha portato all'arresto di 15 persone su 28 indagati.

Drug trafficking: 15 arresti e 700mila euro sequestrati tra Catania e MaltaIn un'operazione tra Catania e Malta sono stati arrestati 15 persone e sequestrati circa 700.

Temi più discussi: Reggio Emilia crocevia di un traffico internazionale di droga; Traffico internazionale di droga tra Catania, Malta e Calabria: 6 arresti e sequestro beni per 700mila euro; Vado Ligure, maxi sequestro di cocaina nel porto: oltre 770 chili nascosti in un container di banane; Inchiesta Doppia curva: l’ex capo della Sud Luca Lucci, già condannato per traffico di droga, chiede di patteggiare 8 anni.

Traffico internazionale di droga tra Catania, Malta e Calabria: 6 arresti e sequestro beni per 700mila euroCatania - Nell’ambito di attività di indagine coordinata da questa Procura Distrettuale della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale di ... lametino.it

Traffico internazionale di droga, blitz della Dia: 23 arresti tra Bari, Lecce, Brindisi e Matera x.com

Operazione Abisso, altri sei arresti: la Procura allarga il blitz sul traffico di droga tra Catania e MaltaDopo la maxi-operazione di giugno, nuove misure cautelari per presunti affiliati ai clan Cappello-Bonaccorsi e Santa Panagia. Gli investigatori: Rete stabile per il narcotraffico internazionale ... msn.com