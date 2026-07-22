Blanco ha tenuto una serata intensa a Palmanova, nel Friuli Venezia Giulia, durante il suo nuovo tour estivo. La performance ha attirato numerosi spettatori, che hanno assistito a un concerto caratterizzato da energia e coinvolgimento. La serata ha visto il cantante esibirsi davanti a una grande folla, confermando il successo della tournée estiva. La performance si è conclusa con entusiasmo tra il pubblico, che ha mostrato grande partecipazione.

Blanco infiamma Palmanova: il nuovo tour estivo conquista il Friuli Venezia Giulia. L’attesa era alta e le aspettative non sono state deluse. Con la tappa di Palmanova, in Friuli Venezia Giulia, Blanco ha portato il suo nuovo tour estivo davanti a migliaia di fan in Piazza Grande, regalando una serata in cui musica, energia ed emozioni si sono intrecciate in un unico grande spettacolo. Ogni brano è diventato un momento condiviso, tra cori, luci dei telefoni accese e applausi che hanno accompagnato l’intero concerto. Il tour rappresenta una nuova fase del percorso artistico di Blanco. Pur mantenendo l’intensità emotiva che lo ha reso uno degli artisti più seguiti della scena italiana, il cantante propone uno spettacolo dinamico, costruito per alternare momenti più intimi a esplosioni di energia capaci di coinvolgere l’intera platea. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tra emozioni e adrenalina: Blanco firma una delle notti più attese dell’estate

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