Torre l’auspicio del priore Bianchi | Giorni da vivere con passione Nel cuore il nostro grande sogno

Il priore Massimo Bianchi ha invitato i membri della contrada a vivere i prossimi giorni con passione, parlando di un grande sogno nel cuore. Ha descritto la Festa Titolare come il momento più importante dell’anno contradaiolo, considerandola il punto di massimo coinvolgimento e di festa per la comunità. Le sue parole hanno sottolineato l’importanza di questo evento per i partecipanti.

Priore Massimo Bianchi, quale è la ‘cifra’ di questa Festa Titolare? "Rappresenta il momento più importante della vita della Contrada, il punto di culmine dell’anno contradaiolo. È l’occasione in cui le nostre comunità si ritrovano attorno ai valori che le contraddistinguono, alle tradizioni e alla devozione verso i santi patroni, a volte anche troppo poco conosciuti. Ovviamente vale anche per noi e arriviamo a questi giorni dopo settimane di intensa preparazione, di lavoro e con una Contrada - spero - viva e partecipe, che sta dimostrando entusiasmo, maturità e serietà anche durante le tante attività del Mangia e Bevi. Ci attendono i momenti più significativi della Festa, che vivremo con lo spirito di sempre, quello dell’appartenenza da condividere e del rispetto della nostra storia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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