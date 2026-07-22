Nel centro storico torna la “Notte delle Streghe”, con spettacoli, street food contadino e ambientazioni dedicate alle janare. La manifestazione prevede un viaggio tra mito e tradizione, con l’obiettivo di preservare e tramandare la figura delle janare, figure simbolo della storia locale. L’evento, che si svolge tra il tramonto e l’alba, coinvolge diverse iniziative e spettacoli, offrendo un’esperienza sensoriale ai partecipanti. La serata mira a valorizzare le radici culturali e le leggende della comunità.

Tempo di lettura: 24 minuti “Un viaggio sensoriale. Vogliamo perpetuare e tramandare la figura della janara” Un viaggio tra mito, tradizione e identità per riscoprire uno dei simboli più affascinanti della storia beneventana. È questo lo spirito della XIV edizione della “Notte delle Streghe – Janare Benevento Festival”, in programma dal 24 al 26 luglio nel centro storico del capoluogo sannita. La manifestazione è stata presentata questo pomeriggio nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori. A illustrare il programma sono stati gli ideatori Antonio De Cristoforo e Adriana Francesca, insieme al presidente della Provincia Nino Lombardi e al direttore di Coldiretti Benevento Remo De Ieso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Torna la “Notte delle Streghe”: il centro storico si trasforma tra Janare, spettacoli e street food contadino

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La Notte delle Streghe | Film Completo | Un Thriller Oscuro tra Sogni e Realtà

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