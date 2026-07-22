Tom Hiddleston ha visitato Pompei, come parte della docuserie storica prodotta da Disney+ e National Geographic. Durante il suo intervento, ha detto che il tempo è prezioso e la vita breve, e ha affermato che ognuno è artefice del proprio destino. La serie ha scelto un modo diverso di raccontare gli eventi storici legati alla città antica, evitando narrazioni convenzionali.

Pompei - Fuori dal tempo con Tom Hiddleston, la docuserie storica da un altro punto di vista Disney+ e National Geographic, però, sono riuscite a trovare un’angolazione particolare da cui raccontare quanto accaduto. E, in più, coinvolgendo un appassionato come Hiddleston. Conosciuto principalmente come Loki, il dio dell’inganno di tradizione norrena diventato famoso grazie alla Marvel, una cosa che forse non molti sanno sull’attore britannico è che si è laureato in Lettere classiche all’Università di Cambridge prima di conseguire il diploma alla Royal Academy of Dramatic Art. Un percorso di studi che continua ad affascinare ancora oggi l’interprete, che per Pompei - Fuori dal tempo intreccia il mestiere d'attore con la passione per la Storia e un viaggio che ha fatto nientemeno che all’età di diciassette anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tom Hiddleston a Pompei: «Il tempo è prezioso e la vita è breve. Per questo credo davvero che ognuno di noi sia artefice del proprio destino»

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