Terzo Ciclo INDIRE | la svolta per la specializzazione sul sostegno

È stato annunciato il lancio del Terzo Ciclo INDIRE, un percorso di specializzazione dedicato al sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali. La nuova formazione mira a qualificare i docenti e migliorare l’inclusione scolastica. Vari rappresentanti del mondo della scuola e dei sindacati hanno richiesto ufficialmente l’avvio dei corsi, sottolineando l’importanza di questa iniziativa per il settore.

L'atteso Terzo Ciclo INDIRE rappresenta un passaggio fondamentale per il futuro della scuola pubblica italiana. Docenti e sindacati chiedono a gran voce l'avvio dei nuovi corsi di specializzazione per garantire il diritto all'inclusione e la stabilità lavorativa.Sostegno e dignità: la spinta per il Terzo Ciclo INDIREDietro i numeri delle graduatorie e le scadenze dei decreti ci sono vite sospese, famiglie in attesa e docenti che ogni mattina varcano la soglia delle classi per prendersi cura degli alunni più fragili. Il dibattito sulla specializzazione sul sostegno in Italia non è più soltanto una questione burocratica: è diventato un banco di prova per la dignità del lavoro e il diritto all'inclusione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Secondo Ciclo Percorsi Indire 2026 per Docenti non Specializzati su Sostegno: Novità Articoli 6 e 7

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