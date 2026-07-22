Temptation Island richiesta di matrimonio a sorpresa e baci sotto le coperte | la puntata cambia tutto
Durante la puntata del 22 luglio di Temptation Island, è stato fatto un gesto inaspettato: una richiesta di matrimonio a sorpresa. Nel corso della serata, sono stati mostrati anche baci scambiati sotto le coperte tra alcuni partecipanti. La puntata è stata caratterizzata da falò infuocati, momenti di tensione e numerosi colpi di scena, che hanno coinvolto le coppie e gli spettatori.
Falò infuocati, gelosie, colpi di scena e una proposta di matrimonio destinata a lasciare tutti senza parole. La puntata di Temptation Island del 22 luglio si preannuncia tra le più ricche di emozioni dell’edizione. Tra falò di confronto, ripensamenti, crisi sempre più profonde e un clamoroso colpo di scena finale, il viaggio nei sentimenti delle coppie entra nel vivo. Secondo le anticipazioni di Dagospia, saranno soprattutto Iris e Andrea, Sabrina e Giovanni, Francesca e Danilo e la nuova coppia formata da Bernadette e Diamante a catalizzare l’attenzione del pubblico. Andrea prova a riconquistare Iris. La puntata si aprirà con il falò di confronto tra Iris e Andrea. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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