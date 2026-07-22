Temptation Island | falò di confronti e baci appassionati anticipazioni

Notizia in breve

Stasera su Temptation Island sono previste nuove scene di confronti tra le coppie e baci appassionati tra i single. La puntata include anche falò di confronto, con momenti di tensione e incontri emozionanti. La scorsa puntata ha registrato un aumento di ascolti, con protagonisti che hanno affrontato momenti di confronto e tentazioni. La trasmissione continua a proporre scene di rapporti complicati e incontri tra i partecipanti.