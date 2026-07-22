Temptation Island | falò di confronti e baci appassionati anticipazioni

Da ildifforme.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stasera su Temptation Island sono previste nuove scene di confronti tra le coppie e baci appassionati tra i single. La puntata include anche falò di confronto, con momenti di tensione e incontri emozionanti. La scorsa puntata ha registrato un aumento di ascolti, con protagonisti che hanno affrontato momenti di confronto e tentazioni. La trasmissione continua a proporre scene di rapporti complicati e incontri tra i partecipanti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Temptation Islandquesta sera aspetta i propri telespettatori con una serata scoppiettante ricca di baci inaspettati e falò di confronto. La scorsa puntata ha realizzato3.874.000 spettatori con uno share del 31.1%, stasera, a distanza di due giorni, un altro appuntamento. La puntata di stasera si concentra su alcuni dei momenti più intensi della stagione, a partire daSabrina, protagonista di un percorso sempre più vicino al singleLory. Dopo settimane di avvicinamento, sguardi complici e conversazioni che hanno messo in crisi le sue certezze, i due arriveranno finalmente a lasciarsi andare: tra loro scatterà unbacio appassionato, destinato a cambiare gli equilibri della coppia e a segnare una svolta nel suo viaggio nel programma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

temptation island fal242 di confronti e baci appassionati anticipazioni
© Ildifforme.it - Temptation Island: falò di confronti e baci appassionati, anticipazioni
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Temptation Island 2026 - Giovanni chiede un falò di confronto anticipato

Video Temptation Island 2026 - Giovanni chiede un falò di confronto anticipato

Notizie e thread social correlati

Temptation Island, anticipazioni di stasera: Giovanni chiede il falòQuesta sera andrà in onda la seconda puntata di Temptation Island, con un momento clou previsto: Giovanni chiederà il falò di confronto con la sua...

Temptation Island 2026, anticipazioni puntata del 20 luglio: baci, lacrime e proposte di nozzeLunedì 20 luglio, su Canale 5, va in onda la quinta puntata di Temptation Island 2026.

Temi più discussi: Cristian e Soraya: il falò di confronto immediato - Temptation Island Clip | Witty TV; La decisione di Andrea - Temptation Island Clip | Witty TV; Soraya: il secondo falò - Temptation Island Clip | Witty TV; Soraya: il secondo falò - Temptation Island Clip | Witty TV.

temptation island temptation island falò diIris si presenterà al falò nella sesta puntata di Temptation Island 2026? Tutte le anticipazioniAndrea, che dopo un percorso decisamente movimentato, ha chiesto il falò di confronto anticipato alla fidanzata Iris. Ma lei, dopo aver visto video sempre più compromettenti, accetterà di presentarsi? iodonna.it

temptation island temptation island falò diTemptation Island 2026, stasera su Canale 5: le anticipazioni sulla quinta puntata: crisi e falò di confronto per le coppieTemptation Island 2026, il reality show dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, torna con la quinta puntata su Canale 5. superguidatv.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web