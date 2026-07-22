Temptation Island | falò di confronti e baci appassionati anticipazioni
Stasera su Temptation Island sono previste nuove scene di confronti tra le coppie e baci appassionati tra i single. La puntata include anche falò di confronto, con momenti di tensione e incontri emozionanti. La scorsa puntata ha registrato un aumento di ascolti, con protagonisti che hanno affrontato momenti di confronto e tentazioni. La trasmissione continua a proporre scene di rapporti complicati e incontri tra i partecipanti.
Temptation Islandquesta sera aspetta i propri telespettatori con una serata scoppiettante ricca di baci inaspettati e falò di confronto. La scorsa puntata ha realizzato3.874.000 spettatori con uno share del 31.1%, stasera, a distanza di due giorni, un altro appuntamento. La puntata di stasera si concentra su alcuni dei momenti più intensi della stagione, a partire daSabrina, protagonista di un percorso sempre più vicino al singleLory. Dopo settimane di avvicinamento, sguardi complici e conversazioni che hanno messo in crisi le sue certezze, i due arriveranno finalmente a lasciarsi andare: tra loro scatterà unbacio appassionato, destinato a cambiare gli equilibri della coppia e a segnare una svolta nel suo viaggio nel programma. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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