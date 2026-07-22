Temptation Island chi è Diamante | cognome età lavoro Instagram e carriera sportiva

Diamante Crispino, concorrente di Temptation Island, è stato al centro dell’attenzione in questa edizione. Ha 29 anni, lavora nel settore del fitness e ha un profilo Instagram seguito da molti. Arrivato nel reality con la fidanzata Bernadette, ha una lunga storia insieme a lei, anche se nutre alcuni dubbi sul futuro della relazione. In passato ha praticato sport a livello agonistico, ma non sono stati forniti dettagli sulla carriera sportiva.

Temptation Island accende i riflettori su uno dei protagonisti più discussi di questa edizione: Diamante Crispino. Il concorrente arriva nel reality insieme alla fidanzata Bernadette con una storia lunga alle spalle, ma anche con diversi dubbi sul futuro. E’ diventato subito uno dei volti più curiosi, nonostante sia apparso solo nelle ultime puntate del reality Mediaset. Chi è Diamante di Temptation Island. Diamante Crispino è uno dei concorrenti di Temptation Island 2026, dove partecipa insieme alla fidanzata Bernadette. La loro è una relazione storica, iniziata circa 16 anni fa e messa oggi alla prova all’interno del villaggio. La biografia della tentatrice Sary: vero nome e biografia Temptation Island 2026: età, origini e Instagram di Diamante. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Temptation Island 2026 - Andrea e Iris

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