Temptation Island chi è Diamante | cognome età lavoro Instagram e carriera sportiva

Durante l'edizione di Temptation Island, è stato mostrato un concorrente chiamato Diamante Crispino. Ha 27 anni e lavora come personal trainer. È presente su Instagram con un account pubblico. Prima di partecipare al reality, ha avuto una carriera sportiva nel calcio, giocando a livello dilettantistico. Arriva nel programma insieme alla fidanzata, con cui ha una relazione di lunga data, ma ha espresso in passato alcuni dubbi sul futuro della coppia.

Temptation Island accende i riflettori su uno dei protagonisti più discussi di questa edizione: Diamante Crispino. Il concorrente arriva nel reality insieme alla fidanzata Bernadette con una storia lunga alle spalle, ma anche con diversi dubbi sul futuro. E’ diventato subito uno dei volti più curiosi, nonostante sia apparso solo nelle ultime puntate del reality Mediaset. Chi è Diamante di Temptation Island. Diamante Crispino è uno dei concorrenti di Temptation Island 2026, dove partecipa insieme alla fidanzata Bernadette. La loro è una relazione storica, iniziata circa 16 anni fa e messa oggi alla prova all’interno del villaggio. La biografia della tentatrice Sary: vero nome e biografia Temptation Island 2026: età, origini e Instagram di Diamante. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Temptation Island 2026 - Andrea e Iris

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