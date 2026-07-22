Temptation Island a quanto ammonta il cachet di coppie e tentatori?

Le coppie e i tentatori di Temptation Island ricevono un compenso che varia di anno in anno. Le cifre non sono ufficialmente divulgate, ma si parla di pagamenti che vanno da alcune centinaia a diverse migliaia di euro. Alcuni tentatori percepiscono somme più alte, mentre le coppie partecipano senza un compenso determinato. La produzione non ha mai confermato pubblicamente i dettagli dei cachet.

Continuano a emergere curiosità su Temptation Island, tra cui il presunto cachet di coppie e tentatori. Ogni anno, insieme alle storie d’amore e ai colpi di scena, tornano anche le curiosità sui compensi dei protagonisti di Temptation Island. Da tempo sul web circolano cifre molto diverse tra loro, con indiscrezioni che parlano di cachet elevati per coppie, tentatori e tentatrici. A fare chiarezza è stata però Valentina Riccio, protagonista dell’edizione 2025 insieme all’ex fidanzato Antonio Panico, che sui social ha deciso di smentire diversi rumor. L’ex concorrente ha spiegato che esistono modalità di pagamento differenti a seconda del ruolo ricoperto all’interno del programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Temptation Island 2026 - Il falò di confronto di Alessandra e Rosario

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