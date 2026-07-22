temptation island 2026 uno dei fidanzati pensa alla proposta di matrimonio

© US Fascino Una proposta di matrimonio ‘aleggia’ nella sesta puntata di Temptation Island 2026, in onda stasera, su Canale 5, in prima serata. Uno dei fidanzati arriverà infatti alla consapevolezza di voler sposare la sua ‘dolce metà’ ma un aperitivo fatto in precedenza con una tentatrice potrebbe rimettere in discussione tutto quanto. Nell’appuntamento ci sarà spazio poi per la richiesta di falò anticipato fatta da Andrea Petraroli: la sua compagna Iris De Lorenzis accetterà di incontrarlo? Di seguito, le anticipazioni della nuova puntata. Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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Temptation Island 2026 - I fidanzati scelgono le single

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La coppia che faceva video hard che stanno girando online da più di due anni, di #TemptationIsland 2026 , è quella composta da Gabriele e Sara . Faccio i nomi perché tanto non è il segreto di Pulcinella; i filmati sono pubblici su un sito dove li può vedere x.com

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Temptation Island 2026, le anticipazioni della puntata di mercoledì 22 luglioA pochi giorni dalla quinta puntata, Filippo Bisciglia tornerà alla guida del docu-reality. Temptation Island continuerà a raccontare il percorso delle coppie protagoniste, non sposate e senza figli. tg24.sky.it

Temptation Island 2026, stasera su Canale 5: le anticipazioni sulla sesta puntata: crisi e falò di confronto per le coppieTemptation Island 2026 entra nel vivo con la sesta puntata: cosa succederà? Nuove crisi e falò di confronto per le coppie. superguidatv.it