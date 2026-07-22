Temptation Island 2026 anticipazioni prossime puntate | due baci clamorosi la decisione di Iris su Andrea e chi rimarrà fino alla fine

Le prossime puntate di Temptation Island 2026 presenteranno due baci sorprendenti e una decisione di Iris su Andrea. Molti concorrenti affronteranno confronti intensi, con momenti di forte emozione e lacrime. Tra colpi di scena e cambi di rotta, il programma continuerà a mostrare sviluppi cruciali delle relazioni in gioco. La fine del reality si avvicina, con alcuni partecipanti che potrebbero abbandonare il percorso prima della conclusione.

Il viaggio nei sentimenti più famoso della tv sta per regalarci gli ultimi, infuocati capitoli di questa edizione. Tra falò di confronto al cardiopalma, lacrime irrefrenabili e colpi di scena che ribaltano le carte in tavola a un passo dal traguardo, le prossime puntate di Temptation Island promettono di tenerci incollati allo schermo. Le anticipazioni circolate nelle ultime ore, diffuse da Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua newsletter, raccontano di due baci, di un falò che prenderà una direzione inattesa e di una decisione molto attesa che riguarda Iris e Andrea. Al momento si tratta di anticipazioni emerse dalle registrazioni, che saranno confermate soltanto con la trasmissione della puntata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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TEMPTATION ISLAND 2026: ANTICIPAZIONI SHOCK! 4 FALÒ DI CONFRONTO SUBBITO! SI SONO LASCIATI!

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