Tech | Samsung lancia i nuovi foldable | Galaxy Z Fold 8 Ultra Fold 8 e Flip 8

Samsung ha presentato tre nuovi dispositivi foldable durante l’evento ‘Galaxy Unpacked 2026’ a Londra, il 22 luglio. I modelli sono il Galaxy Z Fold 8 Ultra, il Fold 8 e il Flip 8. I nuovi smartphone sono stati progettati con l’obiettivo di offrire massima produttività, un’esperienza immersiva e possibilità di espressione personale. La presentazione ha mostrato come siano stati sviluppati per combinare funzionalità avanzate e design innovativo.

Massima produttività, scoperta immersiva ed espressione personale. Sono questi i principi attorno ai quali sono stati progettati e sviluppati i nuovi foldable di Samsung Electronics, presentati ufficialmente il 22 luglio a Londra nel corso dell’atteso evento ‘Galaxy Unpacked 2026’. I tre nuovi smartphone, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 e Galaxy Z Flip 8, segnano un nuovo capitolo nell’era dei dispositivi pieghevoli e rendendoli accessibili a un pubblico ancora più ampio. Inoltre, per la prima volta lo standard Ultra di Galaxy di Samsung raggiunge il mondo dei pieghevoli con Galaxy Z Fold 8 Ultra. A migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente l’Ai proattiva, in grado di anticipare le esigenze e di fornire strumenti che rendono più trasparente il controllo, come la nuova dashboard delle attività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra - First Real Life Look

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