Il ministro dell’Economia ha spiegato che la tassa sui pacchi è stata ideata per contrastare l’aumento delle spedizioni di piccoli pacchi provenienti dall’Asia. La misura mira a fermare l’invasione di questi pacchi, che sta influenzando il mercato locale. La dichiarazione è stata rilasciata durante un question time in Parlamento. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulla modalità di applicazione o sui tempi di attuazione della tassa.

«Questa cosiddetta tassa sui pacchi è stata concepita per contrastare l’invasione dei piccoli pacchi asiatici ». Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante il question time. La ratio della misura «La ratio dell’intervento è, dunque, strettamente connessa al significativo incremento dei flussi e-commerce extra-UE e al conseguente aumento degli oneri amministrativi relativi ai controlli doganali, alle attività di analisi dei rischi, alle verifiche documentali e agli adeguamenti dei sistemi informatici necessari per la gestione delle particolari dichiarazioni doganali», ha aggiunto. La decisione sarà coordinata a livello... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - "Tassa sui pacchi", Giorgetti: "Serve a fermare l'invasione delle spedizioni asiatiche"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pacchi non consegnati per "destinatario assente", ma in realtà è in casa: l'odissea delle spedizioni "fantasma"Molte consegne vengono segnalate come “destinatario assente” anche quando i destinatari sono a casa, ma i pacchi non vengono consegnati.

Domani entra in vigore la tassa europea sui piccoli pacchiDa domani entra in vigore una tassa europea di 3 euro sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro provenienti da paesi esterni all'Unione Europea.

Temi più discussi: Borse, da Seul nuovo colpo al tech ma Milano resiste (+0,4%). Wall Street chiude negativa, petrolio +9%; Tasse più basse, Meloni conferma l'obiettivo già annunciato da Leo nonostante preoccupazione Giorgetti; Titoli oil in rialzo con impennata greggio, Eni spinta anche da accordo con Bmw.

Tassa sui pacchi, ora si rischia il doppio prelievo: Giorgetti spiega cosa cambia ift.tt/U3O8HlA x.com

Mini pacchi, dazio da 3 euro cumulato alla tassa da 2 euro: quando scatteràIl ministro Giorgetti alla Camera: La tassa sui pacchi è stata concepita come misura per far fronte a quella che è un’autentica invasione di piccole spedizioni di modesto valore da Paesi asiatici ... ilsole24ore.com

Tassa sui pacchi, ora si rischia il doppio prelievo: Giorgetti spiega cosa cambiaContrastiamo l'invasione delle spedizioni provenienti dall'Asia. Il contributo italiano da 2 euro, se entrerà effettivamente in vigore dal 1° ottobre, si sommerà al dazio europeo già operativo ... today.it