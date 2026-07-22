Il consiglio comunale ha approvato le tariffe della Tari per il 2026, confermando un livello invariato rispetto all’anno precedente. Le utenze domestiche continueranno a pagare la stessa imposta, senza variazioni di importo. Nessuna modifica è stata prevista per le tariffe, che rimangono uguali a quelle del 2025. La decisione è stata approvata senza variazioni, mantenendo le stesse condizioni di pagamento per le famiglie.

Tari invariata anche per il 2026. Il consiglio comunale ha approvato le tariffe per il nuovo anno, confermando per le utenze domestiche un livello di imposizione pressoché analogo a quello del 2025. Per le utenze commerciali, sono previste alcune riduzioni, ottenute grazie agli avanzi maturati dai recuperi connessi agli accertamenti. Confermata anche l’ agevolazione rivolta alle famiglie numerose. Con una successiva delibera di giunta sarà infatti previsto uno sconto a favore dei nuclei familiari composti da più di quattro persone che risiedono in abitazioni di superficie non superiore a 150 metri quadrati. "Abbiamo voluto confermare anche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tari invariata anche nel 2026. Nuove agevolazioni per le famiglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Statte amplia le agevolazioni Tari: esenzioni estese e sconti anche per le famiglie dei militariIl Consiglio comunale di Statte ha approvato modifiche al regolamento Tari, estendendo le esenzioni e le riduzioni del tributo.

La Tari resta invariata nel 2026. Ma in aula è scontro sul servizioLa tassa sui rifiuti resterà invariata nel 2026, ma in consiglio comunale si sono scontrati sui servizi offerti.

Temi più discussi: Tari invariata anche nel 2026. Nuove agevolazioni per le famiglie; Rifiuti, Sassuolo 'controcorrente': Non aumenteremo la Tari; TARI, approvate le nuove tariffe. Riduzioni per utenze non domestiche. La raccolta differenziata supera l'81%; Tari 2026 a Nerviano, scontro su gli aumenti.

TARI, A SASSUOLO TARIFFE INVARIATE: NESSUN COSTO AGGIUNTIVO NEL 2026Nel video l’intervista a Matteo Mesini, Sindaco di Sassuolo Nessun costo aggiuntivo per cittadini e imprese. A Sassuolo la Tari resterà invariata anche nel 2026. Il Comune ha deciso di non aumentare l ... tvqui.it

Tari 2026, a Sassuolo tariffe invariateLa Tari, la tassa sui rifiuti, resterà invariata anche nel 2026. Nonostante il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti preveda un incremento dei costi, il Comune di Sassuolo ha scelto ... sassuolonotizie.it