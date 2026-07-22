svelato il programma per la festa del centenario della ssc napoli

La Ssc Napoli ha annunciato il programma per i festeggiamenti del centenario del club. La celebrazione prevede eventi e iniziative ufficiali per tutta la durata delle festività. La società ha comunicato le date e le modalità delle attività, senza specificare ulteriori dettagli sulle singole iniziative. La festa si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà diverse componenti del club e della tifoseria.

La Ssc Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronta per far partire i festeggiamenti per i 100 anni di storia del club partenopeo. Una grande manifestazione diffusa in vari spazi della città, gratuita e aperta alla cittadinanza, trasformerà il cuore di Napoli in un palcoscenico a cielo aperto, unendo sport, arte, musica, cultura, spettacolo e tradizione. Un racconto pensato per celebrare il legame unico tra il Club, la città e i suoi tifosi, coinvolgendo cittadini e visitatori provenienti da tutto il mondo. Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 19:26 da Piazza Carità, luogo profondamente legato alle origini del Club e alla sua prima sede sociale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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