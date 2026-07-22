Supplenze domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi
Dal 16 luglio è possibile inviare la domanda per le supplenze, con un massimo di 150 preferenze, tramite il portale online. La procedura riguarda gli insegnanti iscritti nelle graduatorie di istituto e nelle GPS 202628, che vogliono ottenere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La scadenza è fissata al 29 luglio alle ore 14. Sono disponibili guide e risposte ai quesiti per aiutare la compilazione.
Al via dal 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 202628 per richiedere l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Domanda 150 preferenze 2026 dal 16 al 29 luglio per supplenze, ruolo GPSsostegno e conferma sostegno
Temi più discussi: Domanda 150 preferenze entro il 29 luglio, supplenze anche per i docenti di ruolo. Indicazioni; Supplenze scuola 2026-2027, al via le domande: requisiti e cosa sapere; 150 preferenze Gps 2026, come compilare la domanda? VIDEO TUTORIAL; Scelta 150 preferenze GPS, attenzione alle sezioni della domanda: differenze tra ruolo, supplenze e continuità sul sostegno.
Con l'introduzione del nuovo meccanismo del ripescaggio, cambia il modo di compilare la domanda delle 150 preferenze per le supplenze da GPS. Il tema è stato approfondito nel Question Time di Orizzonte Scuola condotto da Andrea Carlino, con l'interven x.com
Orizzonte Scuola. . Il 16 luglio si è aperta la finestra per le 150 preferenze: gli aspiranti docenti inseriti in GaE e nelle GPS 2026/28 potranno presentare domanda per ottenere supplenze fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La scadenza per inviare la richiest facebook
VIDEO TUTORIAL | Supplenze docenti 2026, 150 preferenze: continuità, spezzoni e algoritmo, tutti i passaggi spiegati. A cura di Sonia CannasAl via dal 16 luglio la domanda per le 150 preferenze: la procedura, come è noto, rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 2026/28 per richiedere l’attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giug ... orizzontescuola.it
Supplenze, domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online. Guida alla compilazione, risposte ai quesiti, esempiAl via oggi 16 luglio la domanda per le max 150 preferenze: rivolta agli aspiranti inseriti in GaE e GPS 2026/28 per richiedere l'attribuzione di supplenze al 31 agosto o 30 giugno 2027. orizzontescuola.it