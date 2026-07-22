Supplenze domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi

Notizia in breve

Dal 16 luglio è possibile inviare la domanda per le supplenze, con un massimo di 150 preferenze, tramite il portale online. La procedura riguarda gli insegnanti iscritti nelle graduatorie di istituto e nelle GPS 202628, che vogliono ottenere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La scadenza è fissata al 29 luglio alle ore 14. Sono disponibili guide e risposte ai quesiti per aiutare la compilazione.