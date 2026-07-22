Dal 23 luglio 2026, entrerà in vigore un nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione del credito e sconto in fattura legate al superbonus. La data segna la partenza della procedura per esercitare alternative alla detrazione diretta, riguardanti le spese sostenute nell’anno in corso. Fino a quella data, il superbonus e le sue opzioni rimangono attivi, anche se con alcune riduzioni.

Il superbonus, anche se ridotto, resta operativo così come le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. Dal 23 luglio 2026, ed è questa la data da segnare in rosso, prenderà il via la comunicazione per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione diretta, relativamente alle spese sostenute per l’anno in corso. Le istruzioni e il modulo da utilizzare arrivano dall’Agenzia delle Entrate, con il recente provvedimento del 17 luglio. Ecco una guida completa su come muoversi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Superbonus, dal 23 luglio si cambia: nuovo modello per cessione credito e sconto in fattura

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