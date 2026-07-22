successo per il memorial marcelli raccolti 17mila euro per la ricerca

Nel fine settimana si è disputato al centro sportivo Bellaria di Pontedera il secondo memorial Danilo Marcelli, un torneo di calcetto tra ex colleghi delle forze dell’ordine e amici della persona scomparsa prematuramente. Durante l’evento sono stati raccolti 17.000 euro destinati alla ricerca. La giornata si è svolta tra partite, ricordi e momenti di solidarietà, con la partecipazione di numerosi spettatori e sostenitori.

Si è svolto nei giorni scorsi al centro sportivo Bellaria di Pontedera il secondo memorial Danilo Marcelli, un quadrangolare di calcetto che ha visto scendere in campo ex colleghi dell’arma dei carabinieri e amici di Danilo Marcelli (scomparso in maniera prematura), in una giornata all’insegna dello sport, del ricordo e della solidarietà. La manifestazione, patrocinata dal comune di Pontedera, ha consentito di raccogliere 17.135 euro, interamente devoluti alla fondazione F.A.R.O. onlus - Fondazione per le attività di ricerca in oncologia. A ritirare simbolicamente l’assegno è stato Luigi Coltelli, direttore del reparto di oncologia medica di Pontedera e Volterra e tesoriere della fondazione F. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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