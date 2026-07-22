Tutto è cominciato con lo stupore di un bambino. Correva l’anno 1970 e all’ Esposizione universale di Osaka veniva presentato il Sanyo Ultrasonic Bath, un avveniristico prototipo progettato per lavare automaticamente il corpo. Tra i visitatori c’era anche Yasuaki Aoyama, allora un bambino di circa dieci anni, che rimase profondamente colpito da quella singolare invenzione. Molti anni più tardi, ormai alla guida dell’azienda tecnologica Science, quel ricordo sarebbe riaffiorato davanti a un sistema di pulizia basato sulle microbolle, dando impulso a un progetto coltivato a lungo: la Mirai Ningen Sentakuki, la “lavatrice umana del futuro”. Come funziona la lavatrice che lava le persone. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stop alle docce, arriva la lavatrice umana dal Giappone: ti lava e asciuga in 15 minuti

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