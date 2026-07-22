Un esperto ha annunciato una pausa di dieci giorni dal caldo intenso, con notti più fresche e temperature più miti. Tuttavia, ha anche avvertito che ad agosto le temperature torneranno sopra la media stagionale. La situazione climatica attuale si sta lentamente allentando, offrendo un breve sollievo prima di un nuovo aumento termico previsto per il mese prossimo.

Firenze, 22 luglio 2026 – Sarà un po’ come aprire di schianto la porta d’uscita di un bagno turco e godersi, sulla faccia, il refrigerio di aria fresca e pulita. La terza ondata di calore dell’estate ’26, la più tosta finora, batte finalmente in ritirata dopo la poderosa spallata notturna del correntone freddo del nord. Si respira. Ci voleva dopo una sfilza di giorni bollenti con la colonnina di mercurio rosso fuoco e notti senz’aria. Ne parliamo con Bernardo Gozzini, direttore del Laboratorio meteorologico del Lamma. Gozzini, si tira il fiato. “Finalmente siamo arrivati alla rottura dell’alta pressione. Oggi le massime si manterranno sui 32, forse 33 gradi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stop al caldo infernale, parla l’esperto: “Pausa di dieci giorni, notti più fresche. Agosto? Tornano le temperature sopra la media”

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