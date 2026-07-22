‘Spider-Man | Brand New Day’ | nel nuovo trailer l’ultimo riflettore puntato stavolta su Hulk prima dell’uscita in sala
L’ultimo trailer prima dell’uscita di Spider-Man: Brand New Day è uscito e presenta molta azione per gli spettatori. Il viaggio di Peter continua. E difatti Peter Parker di Tom Holland è al centro dell’ultimo trailer mentre condivide il suo percorso verso dove si trova ora. L’anteprima mostra anche il MJ di Zendaya con il nuovo Spider-Man in alcune nuove sequenze di combattimento tra l’uomo di ragnatele e Hulk di Mark Ruffalo. Il viaggio di Peter. La logline per Spider-Man: Brand New Day recita: “È un nuovo giorno per Peter Parker. Combattere il crimine a tempo pieno come Spider-Man in un mondo che non si ricorda di lui. E vedere i suoi vecchi amici andare avanti senza di lui aumenta la pressione della storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Trailer Ufficiale (HD)
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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY, ecco il trailer finale. #spiderman #spidermanbrandnewday #davedere facebook
Quando entrano tutti in scena, lo spettacolo è assicurato. #SpiderManBrandNewDay dal 29 luglio al cinema. x.com
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