L’ultimo trailer prima dell’uscita di Spider-Man: Brand New Day è uscito e presenta molta azione per gli spettatori. Il viaggio di Peter continua. E difatti Peter Parker di Tom Holland è al centro dell’ultimo trailer mentre condivide il suo percorso verso dove si trova ora. L’anteprima mostra anche il MJ di Zendaya con il nuovo Spider-Man in alcune nuove sequenze di combattimento tra l’uomo di ragnatele e Hulk di Mark Ruffalo. Il viaggio di Peter. La logline per Spider-Man: Brand New Day recita: “È un nuovo giorno per Peter Parker. Combattere il crimine a tempo pieno come Spider-Man in un mondo che non si ricorda di lui. E vedere i suoi vecchi amici andare avanti senza di lui aumenta la pressione della storia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Spider-Man: Brand New Day’: nel nuovo trailer l’ultimo riflettore puntato (stavolta su Hulk) prima dell’uscita in sala

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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY - Trailer Ufficiale (HD)

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Quando entrano tutti in scena, lo spettacolo è assicurato. #SpiderManBrandNewDay dal 29 luglio al cinema. x.com

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